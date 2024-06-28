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Юрген Клопп узнал неожиданный вариант после ухода из "Ливерпуля"

Юрген Клопп узнал неожиданный вариант после ухода из "Ливерпуля"
©liverpoolfc.com

Немецкий специалист Юрген Клопп и еще три топовых итальянских тренера названы кандидатами на пост наставника сборной Сербии по футболу, сообщают Vesti.kz.

По информации агентства Telegraf наряду с Клоппом на этот пост претендует экс-наставник "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, которого считают основным кандидатом.

Также в шорт-лист входят итальянцы Стефано Пиоли и Маурицио Сарри.

Напомним, на Евро-2024 сборная Сербии под руководством Драгана Стойковича заняла последнее место в группе C и не смогла выйти в плей-офф.

Добавим, что Клопп покинул "Ливерпуль" по окончании предыдущего сезона. В английском клубе он проработал с октября 2015 года, выиграв АПЛ, Кубок Англии, два Кубка английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Свой уход из клуба он объяснил тем, что у него закончилась энергия, в связи с чем нуждается в перерыве.

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Метки:
Ливерпуль Сербия Клопп Юрген Еврофутбол Футбол

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