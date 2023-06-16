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Юбилеи, рекорды и исторические события. Чего ждать от матча Сан-Марино - Казахстан

Юбилеи, рекорды и исторические события. Чего ждать от матча Сан-Марино - Казахстан
©КФФ

Сегодня состоится матч третьего тура отборочного цикла Евро-2024 с участием сборной Казахстана. В Парме (Италия) подопечные Магомеда Адиева сыграют с национальной командой Сан-Марино. Корреспондент Vesti.kz - о том, какие юбилеи, рекорды и долгожданные события могут быть зафиксированы уже этим вечером.

Игра начнется в 00:45 по времени Астаны. Сейчас в активе казахстанской дружины три набранных очка, и болельщики ждут успеха в сегодняшней встрече.

Пять возможных дебютов

Конечно, вероятность того, что все дебютанты сыграют сегодня, мизерно мала. Ведь среди них есть двое вратарей - Бекхан Шайзада и Данил Устименко. Кроме того, впервые сыграть в футболке национальной команды могут Арман Кенесов, Владислав Прокопенко и Вячеслав Швырев.

Лучший в истории старт в квалификации Евро

Впервые сборная принимала участие в отборочном цикле европейского чемпионата перед розыгрышем Евро-2008. После трех туров у команды никогда не было больше трех очков, а по итогам игры с Сан-Марино у сборной может накопиться как четыре, так и шесть баллов. Нужно лишь не проиграть. Вот, сколько очков набирала команда после трех туров отбора Евро ранее:

Евро-2008 - два очка;
Евро-2012 - ноль очков;
Евро-2016 - одно очко;
Евро-2020 - три очка.

Первый матч сборной на территории Италии

Никогда ранее сборной не доводилось играть на территории Италии. Да, мы уже рассказывали, как казахстанцы "отжигали" на Апеннинах, но национальная команда там еще не играла. Стадион в Сан-Марино сейчас не может принимать матчи, поэтому игрокам этой сборной пришлось играть в Парме.

Дебютный матч турнирного значения для Касыма

За последний год одной из главных тем по составу сборной было игнорирование Адиевым защитника Алибека Касыма. Не раз говорилось о конфликте между перспективным футболистом и наставником команды. Но сейчас наступил момент, когда отношения между ними урегулировались. У Алибека уже есть два матча за сборную, но это были товарищеские встречи. Теперь он может впервые сыграть в игре турнирного значения.

Юбилей Астанова - 10

23-летний полузащитник Эльхан Астанов готовится к проведению своего десятого матча за национальную команду. В 2021-м он дебютировал в домашней игре с Францией (0:1), а затем стал вызываться уже при Адиеве с лета 2022-го. Свою десятую игру Эльхан готов был провести еще в марте, но тогда игрок не был вызван в сборную. Сейчас ситуация изменилась, но выход на поле все равно нужно заслужить.

Куат - в топ-6 рекордсменов

Опытный полузащитник Исламбек Куат может провести свой 55-й матч за сборную. Если ему доведется сделать это в игре с Сан-Марино, то он войдет в топ-6 рекордсменов команды по количеству проведенных встреч. Причем Куат догонит другого известного полузащитника, а ныне тренера Андрея Карповича.

Пятый "сухарь" для Шацкого

Опыт Игоря Шацкого включает в себя 17 матчей за сборную Казахстана. Пока на его счету четыре сухие встречи, и если он выйдет на поле против Сан-Марино и сохранит свои ворота в неприкосновенности, то отпразднует мини-юбилей - пятый сухой матч за команду.

Возвращение Адиева к выездным победам

При российском тренере сборная провела пять гостевых матчей, но победила лишь в одном из них, самом первом - против Словакии (1:0) в июне прошлого года. Затем была ничья с Беларусью (1:1), а также поражения от Азербайджана (0:3), Узбекистана (0:2) и ОАЭ (1:2). Кажется, наступил момент возвращаться к успехам за пределами дома.

Погоня Малого за Смаковым и Балтиевым

Защитник Сергей Малый - лучший из гвардейцев нынешнего состава. Если он примет участие в сегодняшней игре, то проведет 65-й матч за сборную. Больше за всю историю отыграли лишь Самат Смаков (76) и Руслан Балтиев (73).

Зайнутдинов нацелен на рекорд

Ну а лучшим бомбардиром в текущем созыве является Бахтиер Зайнутдинов с 11 мячами. Впереди него лишь Балтиев (13) и Виктор Зубарев (12). Если лидеру команды не предоставят отдых, то он появится на поле. В таком случае у него будут отличные шансы и сравняться с Зубаревым, и даже догнать рекордсмена Балтиева.

Напомним, что матч между сборными Сан-Марино и Казахстана в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Подробнее об эфире можете прочитать здесь

Фото: КФФ©️

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Адиев Магомед Казахстан Италия Кенесов Арман Куат Исламбек Карпович Андрей Смаков Самат Зайнутдинов Бахтиер

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