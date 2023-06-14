Сборная сыграет с Сан-Марино в Италии. Там казахстанцы уже выигрывали чемпионство и оформляли покер

Уже в пятницу, 16 июня, сборная Казахстана по футболу сыграет третий матч в отборочном цикле чемпионата Европы-2024. Соперником будет команда Сан-Марино, однако игра пройдет в итальянском городе Парма. Корреспондент Vesti.kz решил вспомнить, как казахстанцы проявляли себя в Италии в прошлом.

Для главной команды страны это будет первый в истории матч на территории Италии. Но это не значит, что казахстанцы в прошлом никогда не выступали на полях Апеннинского полуострова. Давайте вспомним несколько ярких примеров.

В 2004 году юношеская сборная Казахстана до 19 лет предпринимала попытку пробиться на чемпионат Европы-2005 в этой возрастной категории. В соперниках по отборочному циклу были команды Португалии, Италии и Боснии и Герцеговины. Все матчи квалификации в этой группе прошли в Италии.

Среди юнцов были будущие звезды футбола. В составе Боснии и Герцеговины выступал Эдин Джеко, который сейчас является лидером сборной и рекордсменом как по количеству матчей, так и по голам. За итальянцев играл Доменико Кришито, а у португальцев были Виейринья, Мигел Велозу, Жоау Моутинью и даже будущий игрок "Астаны" Сисеру.

В составе сборной Казахстана можно выделить Андрея Шабанова, Сергея Ларина и Вадима Боровского. Тренировал команду тогда экс-наставник юношеских составов мадридских "Атлетико" и "Реала" серб Небойша Миличич.

Сборная Казахстана проиграла с одинаковым счетом 0:2 и португальцам, и итальянцам. Зато добыла минимальную победу над Боснией и Герцеговиной с Джеко в составе - 1:0. Благодаря этому успеху команда добилась утешительного результата, заняв третье место из четырех. Победа над боснийцами и открывает наш список ярких моментов казахстанских футболистов на итальянской земле.

Следующее достижение казахстанского футболиста в Италии - это чемпионство Александра Меркеля в составе "Милана" в 2011 году. Да, тогда полузащитник, рожденный в Алматы, еще не имел казахстанского паспорта и не дебютировал за сборную. Но сейчас все знают, что есть бывший футболист национальной команды, который выигрывал чемпионат Италии со звездным "Миланом".

Во время сезона-2010/11 Меркелю было 18-19 лет. Он редко появлялся на поле, но периодически получал шансы себя проявить. Суммарно Александр провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал предупреждение. Он играл даже в Лиге чемпионов, появившись на поле в матче групповой стадии с "Аяксом" (0:2) и 1/8 финала с "Тоттенхэмом" (0:0).

В том чемпионском сезоне партнерами Меркеля по команде были Златан Ибрагимович, Роналдиньо, Робиньо, Андреа Пирло, Дженнаро Гаттузо, Кларенс Зеедорф, Тьяго Силва, Алессандро Неста, Антонио Кассано, Кевин-Принс Боатенг и другие известные игроки.

Последнее громкое событие в Италии случилось весной 2017 года. На тот момент еще 17-летний Еркебулан Сейдахмет был на сборах в составе молодежной команды питерского "Зенита". Коллектив принимал участие в престижном турнире Viareggio Cup в Италии, и в одной из игр "Зенит" разгромил американский "Атлетик Юнион" со счетом 8:0.

Четыре из восьми голов, причем все - в первом тайме, забил именно талантливый казахстанец. Он ярко проявил себя и приковал к себе пристальное внимание, но остаться в российском клубе футболист не мог - ему еще не было 18 лет.

"Зенит" не смог выйти из группы в плей-офф, но Сейдахмет все равно стал одним из лучших бомбардиров турнира. Больше него забил лишь один игрок, записавший на свой счет шесть мячей.

Теперь сборная Казахстана постарается подарить фанатам еще одно счастливое событие из Италии. Для этого команде нужно переиграть национальную команду Сан-Марино. Матч начнется в ночь на субботу, 17 июня, в 00:45 по времени Астаны. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

Фото: КФФ (1), УЕФА (2,3), PianetaEmpoli.it (4)©️

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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