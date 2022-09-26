Выходка Алипа: зазвездился или перегорел? Как один эпизод отразился на сборной Казахстана

Автор: Димаш Тулегенов

Сборная Казахстана по футболу завершила групповой этап Лиги наций разгромным поражением от команды Азербайджана (0:3). В большей степени на такой исход повлияло удаление защитника Нуралы Алипа уже в первом тайме. В соцсетях некоторые пользователи предполагают, что 22-летний игрок "Зенита" мог зазвездиться. Корреспондент Vesti.kz - о том, как Алип подвел не только команду, но и самого себя.

Накануне сборные Азербайджана и Казахстана закрывали для себя групповой этап Лиги наций. На 35-й минуте матча, при счете 0:0, Алип нарушил правила на чужой половине поля, а затем агрессивно оттолкнул соперника. За сам фол Нуралы получил первую желтую, а за стычку - вторую. Удаление полностью поменяло тактический рисунок игры гостей.

Начнем с того, что вчерашнее поражение от Азербайджана стало первым для Магомеда Адиева на посту главного тренера сборной Казахстана. До этого под руководством российского специалиста национальная дружина одержала четыре победы, а еще один раз сыграла вничью. После матча тренер заявил, что "не доработал", тем самым взяв вину на себя. Несмотря на неприятное и необязательное удаление, наставник не стал давить на Алипа.

Эта красная карточка смазала шанс Абылайхана Жумабека, который впервые вышел в стартовом составе национальной сборной. Кто-то скажет, что форвард "Тараза" до этого и так ничем особенным не отметился, и будет прав, но играть с чистым нападающим куда лучше, чем без него. В итоге 20-летний Жумабек был заменен на защитника Сергея Малого уже на 39-й минуте встречи.

Если же говорить в целом о ситуации, то какой-то суперпровокации со стороны игрока хозяев Эдди Исрафилова не было. Да, он схватил Алипа за футболку, и непонятно зачем это сделал. Но это не должно служить поводом для Нуралы отталкивать оппонента, тем более зная, что он уже заработал желтую карточку.

Теперь же Алип не только подвел команду во вроде бы "уже ничего не значившей игре", но и сам остался без важнейшего матча, который состоится весной 2024-го - полуфинала стыковых игр за выход на Евро-2024. К тому моменту защитнику будет 24 года, и, по логике вещей, он будет еще опытнее и сильнее. Но вот в столь важной игре Нуралы теперь участия не примет.

Кажется, Алипу стоит понять окончательно, что он уже не просто молодой игрок, стабильно выступающий в КПЛ, а один из ключевых исполнителей сборных, один из считанных футболистов, отправившихся играть в зарубежный чемпионат. За ним в "Зените" пристально следят и коллеги по цеху из Казахстана, и местные фанаты, и тренеры. Поэтому ответственности на плечах Нуралы еще больше, чем раньше.

Будем надеяться, что ни о какой звездной болезни речи нет. Ведь, по большому счету, Алип еще и близко не закрепился в составе "Зенита". Ему нужно многое доказать в первую очередь самому себе, и он по-прежнему в начале своего пути.

Также есть один не очень приятный момент, связанный непосредственно с работой СМИ. Ни для кого не секрет, что в составе сборной и так мало игроков, которые играют в других странах. Общение с Бахтиером Зайнутдиновым или самим Алипом - это редкая возможность для казахстанских журналистов. И кажется, что домашние матчи сборной - это идеальный момент, чтобы поговорить с этими игроками, услышать их голос и мысли.

Однако после игры с Беларусью (2:1) Алип так и не обратил внимания на представителей СМИ, которые его активно звали и пытались до него докричаться. Нуралы прошел мимо в наушниках, проигнорировав и работника пресс-службы КФФ. Обидно. Все-таки повод был хороший - команда выиграла, досрочно вышла из группы и переписала историю, а один из ключевых игроков, на котором большая ответственность, просто прошел мимо. Тем более что журналистов-соотечественников в России он точно не видит, и такая возможность появляется всего пару раз в году.

Зайнутдинов, кстати, с этой задачей справился на отлично. Он не только дал интервью телеканалу Qazsport после матча, а также пресс-службе КФФ, но и любезно пообщался с остальными журналистами в микст-зоне.

Надеемся, что из этой ошибки Алип извлечет урок, и в будущем перед нами предстанет уже опытный и дисциплинированный защитник-лидер.

Фото: КФФ©️

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →