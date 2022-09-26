"Я немного недоработал". Адиев - о матче с Азербайджаном, Алипе и Зайнутдинове

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подвел итоги заключительного матча группового этапа Лиги наций против команды Азербайджана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Баку на стадионе "Далга Арена", завершилась со счетом 0:3.

- Магомед Мусаевич, вы вчера сказали, что Де Бьязи должен заниматься делом. А сейчас что готовы ответить?

- Я главный тренер своей команды. Я защищал своих парней, ни от кого из нас не было высказываний и не будет. Не хочу на этом акцентировать внимание. Между мной и господином Де Бьязи нет никаких проблем.

- Красная карточка Алипа - это эмоции?

- Где тонко, там и рвется, мы нуждаемся в перезагрузке. Физическое состояние - это одно, а как ментально восстанавливать - здесь я немного недоработал. Я постарался перезагрузить состав, но нарушения, фол Нуралы - это именно те эмоции, которые мы оставили с Беларусью.

- По какой причине не играл Зайнутдинов?

- Да, Баха получил травму с Беларусью. Вроде бы пару недель ему надо для восстановления.

- Как оцените дебют в основе Жумабека и выход Садыбекова?

- Тяжело сказать, Садыбеков мало времени получил. Мне надо было проверить его в такой игре. Для первого раза нормально.

- Вам не кажется что вам просто повезло занять первое место в группе?

- Совершенно верно.

- Хотелось бы услышать небольшие итоги отборочного цикла от вас.

- Поражение от Азербайджана очень полезно для меня как тренера, мне есть над чем подумать, сделать анализ для дальнейшего развития. Поражение в Баку показало, что в каких-то нюансах мы еще очень уязвимы.

Таким образом, сборная Казахстана завершила цикл с 13 набранными очками в своей группе в дивизионе С Лиги наций. В следующем розыгрыше турнира наша команда будет выступать в дивизионе B, а также получит возможность квалифицироваться на Евро-2024 сыграв мини-турнир с победителями групп в дивизионе С.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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