"Выход на Евро? Все возможно". Вороговский - о матче с Азербайджаном и успехе в Лиге наций

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о выступлении в Лиге наций и предстоящем матче с Азербайджаном.

- Ян, каковы сейчас эмоции после выполненной задачи в Лиге наций?

- Мы порадовались, но нужно двигаться дальше. Сборная прогрессирует, не стоит на этом останавливаться. Да, это большая история, но смотрим дальше и хотим покорять новые вершины.

- Крайне редко, когда на сборную нет никакого давления перед официальным матчем, можно сказать, что завтра команда выйдет играть раскрепощенно и постарается сыграть в атакующий футбол?

- Да, возможно, сыграем более раскрепощенно. Отталкиваясь от тактики, будем выполнять задачу, которую поставит перед нами главный тренер. Все выложатся на 100 процентов, никакой расслабленности. Да, мы решили турнирную задачу, но это матч сборной.

- Сейчас болельщики заражены мыслью о возможном выходе на Евро-2024, вы верите, что это посильная задача?

- Все реально. В нас никто не верил, в частности, в этой группе Лиги наций, но мы заняли первое место, поэтому все возможно.

- Не стала ли для вас сюрпризом победа Азербайджана над Словакией и как вы в целом оцениваете соперника?

- Нет вопросов к тому, что Азербайджан - крепкая команда, поздравляю их с победой в прошлом матче, но мы надеемся на положительный результат. Для меня не стала сюрпризом победа Азербайджана над Словакией. Мы уважаем всех соперников, но хотим, чтобы и к нам относились с уважением.

Напомним, что заключительный матч группового этапа Лиги наций Азербайджан - Казахстан пройдет 25 сентября в Баку. Начало встречи - в 20:00 по столичному времени.

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Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →