Я все еще полезен и забиваю голы - Роналду о преданности Португалии

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 15:30
©instagram.com/portugal

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказался о радости, которую дарит людям. 38-летний форвард стал автором единственного гола в матче квалификации Евро-2024 против Исландии (1:0), сообщают Vesti.kz.

"Мне очень приятно знать, что я продолжаю радовать многих людей не только в Португалии, но и за ее пределами своей карьерой, которая еще не закончена. И больше всего я хочу продолжать в том же духе, потому что я все еще полезен, я все еще помогаю, забиваю голы. Это самое главное.

Пока я чувствую себя хорошо, ощущаю, что полезен, и вижу, что люди продолжают любить меня и хотят видеть мой вклад, я всегда буду верен сборной Португалии, нашей стране и нашим цветам.

Я очень горжусь быть португальцем", - цитирует Роналду Record.

Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры

Роналду стал абсолютным рекордсменом по числу сыгранных матчей за сборную страны и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Перед матчем ему выдали сертификат как первому в мире футболисту, сыгравшему за национальную команду 200 матчей.

Также Криштиану принадлежит рекорд по количеству голов за сборные - 122 мяча в футболке Португалии.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Роналду Криштиану Португалия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:30
Сборные
Я все еще полезен и забиваю голы - Роналду о преданности Португалии
Сегодня , 14:55
Сборные
В ESPN оценили перспективы Казахстана в отборе на Евро-2024 после сенсации в Северной Ирландии
Сегодня , 14:40
Сборные
В России назвали главную звезду в сборной Казахстана
Сегодня , 13:53
Сборные
Португальский тренер прокомментировал громкую сенсацию в матче отбора Евро-2024
Сегодня , 13:08
Сборные
Холанд оформил дубль в матче отбора на Евро-2024
Сегодня , 12:53
Сборные
Что нужно Казахстану для выхода на Евро-2024? Расклад на решающие матчи
Сегодня , 11:53
Сборные
Футбольный аналитик впечатлен игрой Зайнутдинова
Сегодня , 11:38
Сборные
В сборной Португалии отреагировали на абсолютный рекорд Роналду
Сегодня , 10:38
Сборные
Сборная Германии потерпела поражение на своем поле
Сегодня , 08:20
Сборные
Бразилия потерпела неожиданное поражение в матче с 6 голами и пенальти
© 2008 - 2023 ТОО «EML»