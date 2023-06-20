Вратарь сборной Казахстана обратился к болельщикам после громкого успеха в отборе на Евро

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Сегодня 08:23
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Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий после сенсационной гостевой победой над Северной Ирландией поблагодарил болельщиков за поддержку, сообщают Vesti.kz

"Спасибо, кто верит в нас! Алға Қазақстан!", - написал Шацкий в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, Шацкий в матче отбора на Евро-2024 в Белфасте отстоял на ноль. Сборная Казахстана одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу Абата Аймбетова. По итогам четырех туров команда Магомеда Адиева набрала девять очков. Следующий матч состоится на своем поле 7 сентября с другим лидером группы - командой Финляндии.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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