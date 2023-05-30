Впервые в истории. Состав сборной Казахстана по футболу объявят по-новому

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 13:17
©КФФ

Завтра, 31 мая, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявит окончательный список игроков, вызванных на предстоящие июньские матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

По информации KazFootball.kz, это произойдет в эфире телеканала Qazsport. Данный способ объявления составов произойдет впервые в истории казахстанского футбола и телевидения. Начало трансляции в 16:00.

В прямом эфире будет озвучен окончательный список вызванных игроков, а также причины вызова и невызова футболистов из расширенного списка, который был объявлен ранее. Данная практика уже существует в топ-странах Европы и мира.

Напомним, в июне сборная Казахстана в рамках отбора на Евро-2024 проведет два матча на выезде. 16 июня подопечные Адиева сыграют против Сан-Марино. Игра состоится в городе Парма (Италия), начало игры – в 00:45 по времени Астаны.

Через три дня наша команда отправится в Белфаст на матч против Северной Ирландии. Игра пройдет на стадионе "Уиндзор Парк" (00:45).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по футболу Адиев Магомед

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:17
Сборные
Впервые в истории. Состав сборной Казахстана по футболу объявят по-новому
Сегодня , 11:19
Сборные
В сборной Португалии приняли решение по Роналду
Вчера , 18:06
Сборные
Сборная Казахстана назвала расширенный состав на матчи отбора на Евро-2024
27 мая, 14:30
Сборные
Капитан "Астаны" рискует пропустить матчи сборной Казахстана на Евро-2024
26 мая, 23:04
Сборные
Лидер "Кызыл-Жара" близок к возвращению в сборную Казахстана спустя полтора года
26 мая, 18:23
Сборные
"Футболисты ему верят". Кака высказался о феномене успеха Адиева в сборной Казахстана
25 мая, 07:48
Сборные
За 2 миллиона в МЛС, "Дженоа" и "Зенит". Куда мог перейти Бауыржан Исламхан
24 мая, 23:25
Сборные
Разгромом завершился футбольный матч Казахстана и России
24 мая, 19:01
Сборные
Сборная Казахстана по футболу получила форму с эксклюзивным дизайном
24 мая, 14:53
Сборные
Плюс - капитан "Кызыл-Жара", минус - Самородов? Каких сюрпризов ждать в составе сборной Казахстана
© 2008 - 2023 ТОО «EML»