Впервые в истории. Состав сборной Казахстана по футболу объявят по-новому

Завтра, 31 мая, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявит окончательный список игроков, вызванных на предстоящие июньские матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

По информации KazFootball.kz, это произойдет в эфире телеканала Qazsport. Данный способ объявления составов произойдет впервые в истории казахстанского футбола и телевидения. Начало трансляции в 16:00.

В прямом эфире будет озвучен окончательный список вызванных игроков, а также причины вызова и невызова футболистов из расширенного списка, который был объявлен ранее. Данная практика уже существует в топ-странах Европы и мира.

Напомним, в июне сборная Казахстана в рамках отбора на Евро-2024 проведет два матча на выезде. 16 июня подопечные Адиева сыграют против Сан-Марино. Игра состоится в городе Парма (Италия), начало игры – в 00:45 по времени Астаны.

Через три дня наша команда отправится в Белфаст на матч против Северной Ирландии. Игра пройдет на стадионе "Уиндзор Парк" (00:45).