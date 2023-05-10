Возвращение Астанова и Касыма? Кто освежит состав сборной Казахстана

В середине июня сборная Казахстана проведет очередные игры в квалификации Евро-2024 и уже сейчас поступает предварительная информация о вероятном вызове того или иного футболиста. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кто не попал в прошлый список Магомеда Адиева, но имеет весомые шансы на включение в будущий состав.
Одной из главных новостей предстоящего объявления списка может стать приглашение центрального защитника Алибека Касыма. По информации инсайдера Айдына Кожахмета, игроку оформляют визу, а значит есть шанс, что представитель "Актобе" окажется в окончательном списке. Надо сказать, что в целом ситуация с центрбеками в сборной не самая оптимальная, поскольку каждый из лидеров обороны имеет определенные трудности - будь то ошибки или отсутствие практики. Поэтому вызов Касыма вполне логичен, хотя и его нынешняя форма не является идеалом, но стабильное присутствие в основе одного из лидеров КПЛ дает ему некоторое преимущество.
Еще один камбэк в сборную из игроков "Актобе" может сделать Дмитрий Шомко. Титулованный защитник вернулся в основу клуба и в двух турах подряд отметился превосходными ассистами. Если Шомко продолжит в таком же темпе, то он вполне способен потеснить из сборной своих коллег в лице Тимура Досмагамбетова и Гафуржана Суюмбаева.
В линию полузащиты могут призвать сразу нескольких молодых игроков. Прежде всего, это Эльхан Астанов. Новичок "Астаны" сначала достойно и очень профессионально выступил в медиа относительно своего статуса в сборной, а потом начал доказывать на поле, что он восстанавливает свои кондиции. В интервью Vesti.kz Эльхан подтвердил, что ему также готовят визу на выездные матчи сборной.
Кроме того, есть ряд кандидатов на омоложение средней линии в "Кайрате". В частности, это Андрей Ульшин и Адилет Садыбеков. Оба регулярно выходят в основе и постепенно прогрессируют. Ульшин может заменить из прошлого списка Владислава Прокопенко, а вот Садыбекову посложнее, поскольку все его потенциальные конкуренты в сборной достаточно опытные и сейчас в неплохой форме.
Наконец, в линии нападения у Адиева тоже есть повод задуматься. Проблемы с практикой у Айбара Жаксылыкова и Абылайхана Жумабека предполагают изменения, по крайней мере на данный момент сезона. Надо сказать, что альтернатива им есть. Артур Шушеначев, Мирас Турлыбек и Вячеслав Швырев периодически сверкают в КПЛ и каждый из них имеет основания для получения вызова.
Безусловно, пока однозначно говорить о привлечении того или иного игрока еще рано, но прямо сейчас высокие шансы оказаться в списке Адиева есть у Касыма, Астанова и Турлыбека.
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