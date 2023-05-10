Возвращение Астанова и Касыма? Кто освежит состав сборной Казахстана

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 16:47
©КФФ

В середине июня сборная Казахстана проведет очередные игры в квалификации Евро-2024 и уже сейчас поступает предварительная информация о вероятном вызове того или иного футболиста. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кто не попал в прошлый список Магомеда Адиева, но имеет весомые шансы на включение в будущий состав. 

Одной из главных новостей предстоящего объявления списка может стать приглашение центрального защитника Алибека Касыма. По информации инсайдера Айдына Кожахмета, игроку оформляют визу, а значит есть шанс, что представитель "Актобе" окажется в окончательном списке. Надо сказать, что в целом ситуация с центрбеками в сборной не самая оптимальная, поскольку каждый из лидеров обороны имеет определенные трудности - будь то ошибки или отсутствие практики. Поэтому вызов Касыма вполне логичен, хотя и его нынешняя форма не является идеалом, но стабильное присутствие в основе одного из лидеров КПЛ дает ему некоторое преимущество.

Еще один камбэк в сборную из игроков "Актобе" может сделать Дмитрий Шомко. Титулованный защитник вернулся в основу клуба и в двух турах подряд отметился превосходными ассистами. Если Шомко продолжит в таком же темпе, то он вполне способен потеснить из сборной своих коллег в лице Тимура Досмагамбетова и Гафуржана Суюмбаева.

В линию полузащиты могут призвать сразу нескольких молодых игроков. Прежде всего, это Эльхан Астанов. Новичок "Астаны" сначала достойно и очень профессионально выступил в медиа относительно своего статуса в сборной, а потом начал доказывать на поле, что он восстанавливает свои кондиции. В интервью Vesti.kz Эльхан подтвердил, что ему также готовят визу на выездные матчи сборной. 

Кроме того, есть ряд кандидатов на омоложение средней линии в "Кайрате". В частности, это Андрей Ульшин и Адилет Садыбеков. Оба регулярно выходят в основе и постепенно прогрессируют. Ульшин может заменить из прошлого списка Владислава Прокопенко, а вот Садыбекову посложнее, поскольку все его потенциальные конкуренты в сборной достаточно опытные и сейчас в неплохой форме.  

Наконец, в линии нападения у Адиева тоже есть повод задуматься. Проблемы с практикой у Айбара Жаксылыкова и Абылайхана Жумабека предполагают изменения, по крайней мере на данный момент сезона. Надо сказать, что альтернатива им есть. Артур Шушеначев, Мирас Турлыбек и Вячеслав Швырев периодически сверкают в КПЛ и каждый из них имеет основания для получения вызова. 

Безусловно, пока однозначно говорить о привлечении того или иного игрока еще рано, но прямо сейчас высокие шансы оказаться в списке Адиева есть у Касыма, Астанова и Турлыбека. 

Фото: КФФ

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 9 7 0 2 13-9 21
2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19
3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17
4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17
5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15
6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11
7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11
8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10
9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10
10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10
11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8
12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5
13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4
14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3

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Метки:
Сборная РК по футболу КПЛ Астана ФК Актобе ФК Кайрат ФК

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