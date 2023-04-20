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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Не вызвали в сборную? Это справедливо". Астанов - о переходе в "Астану" и разговоре с Адиевым

"Не вызвали в сборную? Это справедливо". Астанов - о переходе в "Астану" и разговоре с Адиевым
©ФК "Астана"

Полузащитник "Астаны" Эльхан Астанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о своей адаптации в столичном клубе, уходе из "Ордабасы" и потерянном месте в сборной Казахстана

- Эльхан, ты оформил дубль в матче Кубка Казахстана с "Кайсаром". Настроение после неприятных результатов уже другое? 

- Да, ощущения самые лучшие, рад забить и помочь команде. Давно ждал гола, а тут еще и дубль, поэтому вдвойне рад. После поражения в чемпионате хотелось реабилитироваться, и, наверное, у нас это получилось. 

- В целом как проходит адаптация в "Астане"? Чувствуешь ли ты разницу в требованиях, ведь Григорий Константинович Бабаян очень внимателен даже к мелким деталям?

- Да, разница есть. Тут надо выкладываться максимально на каждой тренировке. Постепенно адаптируюсь, тренерский штаб помогает, пацаны поддерживают.  

- Почему твой переход в "Астану" состоялся уже после старта сезона? 

- Мы долго решали, как поступить, как правильно построить мой путь. Все-таки главная цель - это уехать в Европу, мне хотелось бы проявить себя там. Поэтому долго думали - остаться в "Ордабасы" или перейти в "Астану". В итоге решили перейти в "Астану", думаю, так будет лучше.  

- Ты, наверное, слышал, что сказал Магомед Адиев по твоему статусу в сборной. Во-первых, стало ли для тебя сюрпризом отсутствие в последнем созыве? И согласен ли с мнением Магомеда Мусаевича о том, что после первой половины сезона-2022 ты уже не выглядел столь ярко и эффективно? 

- Да, в конце прошлого сезона у меня был спад, не знаю, с чем это связано. Пытаюсь сейчас вернуть былое, набрать форму. Оспаривать решение тренерского штаба сборной я не могу, у меня нет никаких вопросов, просто буду работать и доказывать. 

- Но все-таки ты надеялся, что тебя вызовут на матчи в марте? 

- Да, надеялся, что вызовут. В Турции на зимних сборах мы разговаривали, у меня была травма, я только 15 дней провел. Но тогда мы поговорили с Магомедом Мусаевичем, он сказал готовиться и что увидимся 15 марта. Но потом я оказался в резервном списке, думаю, это справедливое решение, на тот момент я не был в своей форме. Только сейчас я набираю оптимальную форму. 

- Был ли у тебя диалог с Адиевым уже после матчей сборной? 

- Нет, так или иначе надо работать и готовиться. Ближе к следующим играм сборной, возможно, будет разговор. Но предполагаю, что меня рассматривают в расширенном списке, ведь мне сейчас делают визу. Главное сейчас - хорошо выступить и доказать. 

- Возвращаясь к теме "Астаны", есть у тебя объяснение, почему команда крупно проиграла "Актобе" и "Кайрату", ведь отрезками в этих матчах команда смотрелась неплохо? 

- Прежде всего приносим извинения нашим болельщикам, так нельзя играть дома. Сложно объяснить эти поражения, это футбол, так бывает. 

Напомним, что в прошлом году Астанов был признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по версии ПФЛК. В нынешнем сезоне КПЛ хавбек провел пять матчей, результативными действиями не отметился. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18
2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13
3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13
4 Астана 6 4 0 2 8-8 12
5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11
6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10
7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10
8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9
9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7
10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4
11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4
12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4
13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3
14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3

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Метки:
Сборная РК по футболу Астана ФК Ордабасы ФК Адиев Магомед КПЛ

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