Во France Football вынесли вердикт Казахстану в Лиге наций

Обозреватель France Football Танги Севилье оценил выступление сборной Казахстана по футболу в плей-офф за выход на чемпионат Европы-2024. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил ключевых игроков команды и высказался о перспективах в новом розыгрыше Лиги наций.

Казахстан в полуфинале Лиги наций уступил Греции (0:5) в Афинах и потерял шансы на попадание в основную стадию Евро. Затем в выездном товарищеском матче подопечные Магомеда Адиева проиграли Люксембургу (1:2).

"Казахстан удивил, но исчерпал свой лимит. Попадание в плей-офф и феноменальное выступление в отборочном турнире - это было неожиданно. В матче с Грецией шансов было немного. Разница в классе сыграла свою роль. Но в большей степени казахстанцы проиграли сами себе. Они просто не были похожи на ту организованную команду, которая победила Данию, Финляндию и Северную Ирландию. Я не могу выделить ни одного футболиста в том матче. Это, наверное, худшая игра за последнее время. Очень жаль, что история закончилась так. Тем не менее потенциал у команды есть. Вопрос в том, что уровень соперников в Лиге В намного выше. Здесь Казахстану уготована судьба - бороться за выживание", - отметил Севилье.

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Следующий матч казахстанцы проведут летом. 7 июля они проведут контрольную игру с Арменией, а в сентябре возьмут старт в дивизионе В Лиги наций, где их соперниками станут Австрия, Словения и Норвегия.