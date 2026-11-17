Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор стал главным героем товарищеского матча сборной Бразилии против Сингапура, сообщают Vesti.kz. Нападающий трижды поразил ворота соперника, а "селесао" разгромили оппонента со счётом 7:0.

Для Винисиуса этот хет-трик стал первым в карьере за национальную команду. После матча футболист поделился эмоциями от достижения и признался, что мог забить ещё больше.

"Это мой первый хет-трик – надеюсь, далеко не последний. Мы вышли на поле предельно собранными. Всё казалось простым, но для этого нужно создавать голевые моменты. Я мог бы забить больше, но доволен своими голами и победой. Теперь пора сосредоточиться на делах клуба и думать о Кубке Америки", – цитирует Винисиуса Mundo Deportivo.

Напомним, перед матчем с Сингапуром бразильцы сенсационно уступили Японии - 2:3. Винисиус в той игре оформил дубль. Таким обраом, на его счету пять матчей в двух последних играх. Всего на счету вингера "Реала" 59 матчей за национальную команду, в которых он отличился 19 раз.

Следующий сбор национальной команды Бразилии запланирован на конец марта.