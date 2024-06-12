"Верните Адиева". Как фанаты отреагировали на фиаско сборной Казахстана

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Сегодня 15:30
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Результат товарищеского матча сборных Азербайджана и Казахстана вызвал бурную реакцию у пользователей соцсетей, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в венгерском городе Сомбатхей и завершилась со счетом 3:2 в пользу азербайджанских футболистов. Под постом к публикации в нашем Instagram-аккаунте разразилась гроза. Большая часть подписчиков ругала футболистов национальной сборной.

"Черчесов в шоке от этих буратин деревянных"

"Позорно было смотреть, хочется, чтобы игра закончилась поскорее, прежде чем азербайджанцы забьют еще 2-3 гола. Вороговского и Самородова следует оставить, а команду нужно переформировать, взяв всего двух игроков"

"Надеюсь, сегодня последний матч Куата. Я бы хотел, чтобы он исчез"

"Думаю Черчесову нужно менять половину состава"

"Намного хуже". Черчесов прокомментировал второе поражение сборной Казахстана

Также в комментариях звучали призывы вернуть предыдущего тренера Магомеда Адиева и хвалебные отзывы в адрес соперников Казахстана.

"Молодец Азербайджан"

"Снимаю шляпу"

"Это была хорошая игра, но я в последнее время не смотрел сборную Казахстана, они много проиграли, и я желаю Азербайджану больше побед"

Отметим, что четвертое поражение подряд в 2024 году отразилось на месте Казахстана в рейтинге ФИФА.

Метки:
Сборная РК по футболу Футбол Азербайджан

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