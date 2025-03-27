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Вчера 18:33

В сборной Казахстана высказались о новом капитане

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В Казахстанской федерации футбола сделали заявление о новом статусе защитника "Зенита" Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.

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В главную команду страны он вызывается с 2018 года.

"Нуралы Алип впервые сыграл в роли капитана в матче против Лихтенштейна", - говорится в сообщении КФФ.


Национальная команда провела два матча в отборочном турнире чемпионата мира-2026: сначала она уступила Уэльсу (1:3), затем обыграла Лихтенштейн (2:0). 9 июня казахстанцы примут на своем поле Северную Македонию.

Ранее стало известно, что сборная Казахстана сыграет с Узбекистаном.

Между тем в Узбекистане резко отреагировали на слова Али Алиева.