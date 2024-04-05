В сборной Казахстана отреагировали на выбор Адиева

Новости спорта Футбол Сборные
5 апреля 18:08
©КФФ

В казахстанской федерации футбола прокомментировали назначение Магомеда Адиева в "Ахмат", который выступает в российской премьер-лиге (РПЛ), передают Vesti.kz.

На посту главного тренера "Ахмата" Адиев сменил подавшего в отставку Мирослава Ромащенко.

Официально! Клуб из России объявил о контракте с тренером сборной Казахстана

"Главным тренером "Ахмата" стал Магомед Адиев.

Магомед Мусаевич будет тренировать сборную Казахстана и грозненский клуб", - говорится в сообщении КФФ в Instagram.

Напомним, Адиев ранее уже находился в системе "Ахмата". Также в его тренерской карьере были российские "Легион Динамо, "Анжи", "Чайка" и карагандинский "Шахтер".

Адиеву сообщили плохую новость после прихода в российский клуб

Метки:
КФФ Сборная РК по футболу Ахмат ФК Премьер-лига России Футбол Адиев Магомед

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:29
Сборные
Магомеда Адиева предупредили после назначения в "Ахмат"
Вчера , 18:11
Сборные
Женская сборная Казахстана сотворила сенсацию в отборе на Евро
Вчера , 17:09
Сборные
В России оценили приход Адиева в "Ахмат"
Вчера , 09:00
Сборные
"Сборная Казахстана будет отвлекать". В России высказались о новой работе Адиева
5 апреля, 20:48
Сборные
"Это ненормально". В Казахстане оценили назначение Адиева в российский клуб
5 апреля, 18:30
Сборные
Казахстан стартовал с поражения в отборе на Евро-2025
5 апреля, 18:08
Сборные
В сборной Казахстана отреагировали на выбор Адиева
5 апреля, 16:19
Сборные
Официально! Клуб из России объявил о контракте с тренером сборной Казахстана
5 апреля, 15:45
Сборные
Матчи сборной Казахстана под угрозой срыва: подробности
5 апреля, 12:59
Сборные
Полный провал и историческая победа. Как тренеры сборной Казахстана совмещали посты?
© 2008 - 2024 ТОО «EML»