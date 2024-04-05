В сборной Казахстана отреагировали на выбор Адиева

В казахстанской федерации футбола прокомментировали назначение Магомеда Адиева в "Ахмат", который выступает в российской премьер-лиге (РПЛ), передают Vesti.kz.

На посту главного тренера "Ахмата" Адиев сменил подавшего в отставку Мирослава Ромащенко.

Официально! Клуб из России объявил о контракте с тренером сборной Казахстана

"Главным тренером "Ахмата" стал Магомед Адиев. Магомед Мусаевич будет тренировать сборную Казахстана и грозненский клуб", - говорится в сообщении КФФ в Instagram.

Напомним, Адиев ранее уже находился в системе "Ахмата". Также в его тренерской карьере были российские "Легион Динамо, "Анжи", "Чайка" и карагандинский "Шахтер".

Адиеву сообщили плохую новость после прихода в российский клуб