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Новости спорта Футбол Россия
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Адиеву сообщили плохую новость после прихода в российский клуб

Адиеву сообщили плохую новость после прихода в российский клуб
©КФФ

Бывший нападающий московского "Спартака" и "Зенита" Дмитрий Радченко высказался о возвращении Магомеда Адиева в "Ахмат", передают Vesti.kz.

По его мнению, Адиеву вряд ли удастся что-то изменить кардинально в новом клубе, идущем на 12-м месте в таблице РПЛ (20 очков после 21 тура).

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"Адиеву будет тяжело что-то изменить в игре "Ахмата". Когда приходит новый тренер, происходит какой-то всплеск эмоций у футболистов. Но что-то кардинально изменить до конца нашего чемпионата вряд ли возможно. Тут зависит от того, какой будет проект у "Ахмата", когда придет в команду Адиев. Желаю "Ахмату" найти своего тренера и чтобы поставленные задачи реализовывались", - приводит слова Радченко "Чемпионат".

Напомним, Адиев будет совмещать работу в клубе и сборной Казахстана.

Ранее в "Ахмате" сделали заявление после назначения Адиева, но при этом не уточнили детали контракта, подробности - здесь.

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Метки:
Адиев Магомед Премьер-лига России Ахмат ФК Футбол Сборная РК по футболу

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