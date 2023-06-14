В сборной Казахстана не место г*внюкам - Магомед Адиев

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Сегодня 09:19
©instagram.com/magomedadiev

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о своих принципах, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

- Юрген Клопп сказал: "Я никогда не возьму в команду г*внюка, даже если он будет гениально пинать мяч". У вас такой же принцип?

- Конечно. Такой футболист никогда не окажется в моей раздевалке.

Напомним, казахстанской сборной предстоит провести два матча на выезде в рамках отборочного цикла Евро-2024 - 17 июня против Сан-Марино и 20 июня против Северной Ирландии.

Ранее Адиев рассказал, что готов рассмотреть вариант с приглашением в национальную команду бразильского футболиста "Кайрата" Жоао Пауло.

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу

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