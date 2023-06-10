В сборной Казахстана рассмотрят вариант с натурализацией бразильского футболиста

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев намерен рассмотреть вариант с приглашением в национальную команду бразильца Жоао Пауло, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

У лидера "Кайрата" есть вид на жительство в Казахстане и в скором времени он получит паспорт.

Жоао Пауло готовы были вызвать в сборную Казахстана в этом году, однако после уточнений стало известно, что сыграть бразилец сможет только в начале 2024 года - после того, как исполнится пять лет его выступлениям в чемпионате страны.

Адиев рассмотрит его кандидатуру, но только удостоверившись, что намерения Жоао Пауло являются серьезными и не имеют под собой финансовой почвы. Для этого между тренером и потенциальным игроком сборной должен состояться разговор.

В текущем чемпионате страны Жоао Пауло провел 12 матчей, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева