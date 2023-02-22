В сборной Казахстана нашли замену Нуралы Алипу

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Сегодня 15:23
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Защитник "Зенита" Нуралы Алип не сможет помочь сборной Казахстана по футболу в матче со Словенией в рамках отборочного цикла Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча первого тура группы H пройдет 23 марта в Казахстане. Алип не сыграет из-за удаления в матче Лиги наций с Азербайджаном (0:3).

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, Алипа в национальной команде заменит защитник "Каспия" Талгат Кусяпов.

Отмечается, что именно его игра на УТС в Турции не вызывала особых нареканий у тренерского штаба национальной команды.

Напомним, что в своей группе подопечные Магомеда Адиева также сыграют с Данией, Финляндией, Северной Ирландией и Сан-Марино.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Чемпионат Европы по футболу

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