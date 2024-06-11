В сборной Казахстана нашли футболиста с "большим будущим"

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Сегодня 14:40
©КФФ

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Руслан Балтиев поделился мнением об игре Алибека Касыма, выступающего за "Актобе", сообщают Vesti.kz.

По мнению наставника, 26-летнего воспитанника "Кайрата" ждет большое будущее в сборной. Подробнее о футболисте можно прочитать здесь.

– В матче против Армении вышли несколько футболистов, которые ранее долгое время не играли в футболке национальной сборной. Можно ли ожидать ротацию в завтрашнем матче против Азербайджана?

– Все 25 футболистов в составе готовы выйти на поле в любой момент. У нас нет возможности выпустить всех сразу. Большая благодарность ребятам за то, что они относятся к этому с профессионализмом. Тот же Алибек Касым играет в "Актобе", который является одним из лидеров чемпионата. Он заслужил возможность выйти в стартовом составе. По нашему видению, его ждет большое будущее в сборной, - цитирует Балтиева пресс-служба КФФ.

Также специалист поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры против Азербайджана.

– Мы играли против сборной Азербайджана два года назад – это очень крепкая команда. У нас всегда были интересные противостояния с Азербайджаном. Играли против них не один раз и знаем, что это соперник отличается своей неуступчивостью. Иногда побеждали мы, иногда – соперник. Завтра ожидаем тяжелый матч для обеих команд.

– Руслан Тахирович, сейчас вы работаете в качестве ассистента главного тренера. Планируете ли в будущем самому возглавить команду? Были ли уже предложения от клубов Премьер-лиги?

– Это очень интересная работа, которая дает мне бесценный опыт. Однако мне нужно очень много учиться и развиваться. Очень рад, что получилось работать именно в сборной Казахстана с этими ребятами. Делать эту работу не так сложно, так как в нашей сборной собраны профессионалы. Наши футболисты во многом сильно нам помогают не только на поле, но и за его пределами. Поэтому, работать в сборной Казахстана – большая для меня честь.

Матч Азербайджан - Казахстан пройдет 11 июня в венгерском городе Сомбатхей и начнется 19:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция доступна здесь.

Напомним, 7 июня сборная Казахстана проиграла Армении в Ереване со счетом 1:2, а Азербайджан в тот же день уступил Албании (1:3).

Метки:
Сборная РК по футболу Актобе ФК КПЛ Футбол

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