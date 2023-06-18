В сборной Италии высказались о победе на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини высоко оценивает возможности своих подопечных. В преддверии матча за третье место в Лиге наций против команды Нидерландов он заявил о готовности выиграть ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz со ссылкой на UEFA.

В полуфинале Лиги наций итальянцы уступили соперникам из Испании - 1:2. Теперь подопечные Манчини сразятся с нидерландскими футболистами за бронзовые награды.

"На групповом этапе за нас выступали молодые игроки, многих из которых до этого вы просто не знали. Сейчас часть из них мы отпустили в юношеские и молодежную сборные. Кроме того, перед полуфиналом мы потеряли Бастони. Так что определенные проблемы у нас есть. По-прежнему убежден, что мы располагаем всем необходимым, чтобы пробиться на чемпионат мира 2026 года и выиграть его", - сказал наставник.

Отметим, что итальянская сборная является четырехкратной чемпионкой мира. Скуадра Адзурра первенствовала на чемпионатах 1934, 1938, 1982 и 2006 годов. На ЧМ-2010 и ЧМ-2014 Италия не выходила из группы, а последние два мундиаля (ЧМ-2018 и ЧМ-2022) сборная пропустила, не сумев квалифицироваться.

Напомним, что ЧМ-2026 пройдет в июне-июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Подробнее о следующем мировом первенстве можете прочитать здесь:

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