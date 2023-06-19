В сборной Испании побили рекорд Касильяса

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Сегодня 09:01
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Сборная Испании выиграла Лигу наций, обыграв в финале турнира Хорватию. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 0:0, а серию пенальти лучше исполнили испанцы - 5:4, сообщают Vesti.kz.

Вратарь "Красной фурии" Унаи Симон отразил удары Ловро Маера и Бруно Петковича.

По информации Sport24, всего за время выступлений за сборную Симон отразил 6 ударов в послематчевых сериях и этим самым установил рекорд. Предыдущее достижение принадлежало Икеру Касильясу - 5 сэйвов.

Ранее другой футболист сборной Испании вошел в историю после победы в Лиге наций.

Этот розыгрыш Лиги наций стал третьим в истории, Испания впервые выиграла турнир. Ранее его победителями становились сборные Португалии и Франции.

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Метки:
Испания Лига наций

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