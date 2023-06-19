Футболист сборной Испании вошел в историю после победы в Лиге наций

Защитник сборной Испании Хесус Навас стал первым футболистом в истории, кто выиграл чемпионат мира (2010), чемпионат Европы (2012) и Лигу наций (2023), сообщают Vesti.kz.

Испания обыграла Хорватию в финале Лиги наций. Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Роттердаме, завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти удачливыми оказались испанцы - 5:4.

37-летний Навас вызывается в национальную команду с 2009 года.

На клубном уровне он играл только за две команды - "Манчестер Сити" и "Севилью", цвета которой защищает на данный момент.

Напомним, что этот розыгрыш Лиги наций стал третьим в истории, Испания впервые выиграла турнир. Ранее его победителями становились сборные Португалии и Франции.

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