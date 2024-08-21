В сборной Германии отреагировали на уход Нойера

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 21:44
©x.com/DFB

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал решение голкипера "Баварии" Мануэля Нойера завершить карьеру в национальной команде, сообщают Vesti.kz.

Немецкий вратарь с 2009 года выступал за национальную команду. На его счету 124 матча за сборную Германии. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе Бундестим.

"Хотя я могу понять решение Ману и его мотивы, его уход - большая потеря - как в спортивном, так и в человеческом плане. Ману сформировал вратарскую игру, как никто другой в истории футбола. С его сейвами, его стилем, его способностью начинать атаки и его харизмой он был больше, чем просто вратарем национальной сборной на протяжении почти полутора десятилетий. Его способности были решающим фактором в представлении о том, как мы хотим играть в футбол.

Ману был и остается великим спортсменом и отличным, хорошим парнем. Я часто и с радостью искал с ним разговоров, и я рад, что смогу продолжать делать это в будущем. Нам будет не хватать Ману в национальной команде", - цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.

Добавим, что ранее об окончании карьеры в сборной Германии объявил Илкай Гюндоган, который был капитаном национальной команды на Евро-2024.

Метки:
Германия Чемпионат Европы по футболу Чемпионат мира по футболу Еврофутбол Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:57
Сборные
В сборной Германии нашли замену ушедшему Нойеру
Вчера , 23:30
Сборные
Черчесов будет совмещать посты? В КФФ сделали заявление
Вчера , 21:59
Сборные
Известный российский форвард высказался о получении казахстанского гражданства
Вчера , 21:44
Сборные
В сборной Германии отреагировали на уход Нойера
Вчера , 18:47
Сборные
Нойера не будет в сборной Германии: позиция футболиста
Вчера , 08:00
Сборные
Адиев раскрыл правду о конфликте с защитником сборной Казахстана
20 августа, 17:00
Сборные
От "Казахского Месси" до Жукова. 5 футболистов, которых проигнорировал Черчесов
20 августа, 15:44
Сборные
Анализ состава сборной Казахстана при Черчесове: смена первого номера и освежение атаки?
20 августа, 14:02
Сборные
Алип "заступился" за Черчесова и угодил в скандал. Почему от игрока требуют извинений?
20 августа, 11:04
Сборные
Черчесов ввел запрет в сборной Казахстана: детали
© 2008 - 2024 ТОО «EML»