В сборной Германии нашли замену ушедшему Нойеру

Назван основной голкипер сборной Германии после ухода из национальной команды вратаря Мануэля Нойера, сообщают Vesti.kz.

По мнению авторитетный журналиста Флориана Плеттенберга, написавшего пост в социальных сетях, главным сменщиком 38-летнего Нойера на посту номер один станет Марк-Андре тер Штеген.

Голкипер Мануэль Нойер объявил о завершении своей долгой карьеры в сборной Германии. За более чем 15 лет он провел 124 матча за Бундестим. Теперь Нойер намерен сосредоточиться на выступлениях за свой клуб.

На счету 32-летнего тер Штегена, выступающего за "Барселону" 40 матчей за национальную команду. Перед последним чемпионатом Европы тер Штеген откровенно признался, что был разочарован своим статусом второго вратаря в сборной.