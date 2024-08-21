В сборной Германии нашли замену ушедшему Нойеру

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Вчера 23:57
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Назван основной голкипер сборной Германии после ухода из национальной команды вратаря Мануэля Нойера, сообщают Vesti.kz.

По мнению авторитетный журналиста Флориана Плеттенберга, написавшего пост в социальных сетях, главным сменщиком 38-летнего Нойера на посту номер один станет Марк-Андре тер Штеген.

Голкипер Мануэль Нойер объявил о завершении своей долгой карьеры в сборной Германии. За более чем 15 лет он провел 124 матча за Бундестим. Теперь Нойер намерен сосредоточиться на выступлениях за свой клуб.

На счету 32-летнего тер Штегена, выступающего за "Барселону" 40 матчей за национальную команду. Перед последним чемпионатом Европы тер Штеген откровенно признался, что был разочарован своим статусом второго вратаря в сборной.

Метки:
Германия Чемпионат Европы по футболу Чемпионат мира по футболу Футбол

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