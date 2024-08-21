Нойера не будет в сборной Германии: позиция футболиста

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии, сообщают Vesti.kz.

Немецкий вратарь с 2009 года выступал за национальную команду. На его счету 124 матча за сборную Германии. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе Бундестим.

"Дорогие болельщики, дорогая футбольная Германия после более чем 15 лет и 124 матчей за сборную, сегодня заканчивается моя карьера в национальной команде Германии.

Те, кто меня знают, понимают, что это решение далось мне непросто. Я чувствую себя физически отлично, и, конечно, меня привлекала идея поехать на чемпионат мира 2026 года в США, Канаду и Мексику. Но, несмотря на это, после многих продолжительных и интенсивных обсуждений с моей семьей и друзьями, я пришел к выводу, что сейчас именно тот момент, когда нужно завершить свою главу в сборной.

Оглядываясь назад, я чувствую гордость и благодарность! Особенно потому, что 13 июля 2014 года мы смогли осуществить нашу большую мечту и вместе стали чемпионами мира в Бразилии. В течение семи лет и 61 матча я имел честь выводить немецкую национальную команду на поле в качестве капитана, до того как получил травму. Это была честь, которую я каждый раз вновь и вновь ценил.

Домашний чемпионат Европы в этом году стал еще одной важной вехой, даже несмотря на то, что нам не удалось завоевать титул. Я ощущал каждую секунду особую эйфорию и единение по всей стране. Давайте сохраним это чувство!

Огромное спасибо всем сотрудникам, тренерам и игрокам, которые сопровождали меня с момента моего дебюта в национальной команде 2 июня 2009 года!

И особенно я хочу поблагодарить вас, дорогие болельщики, за вашу поддержку на протяжении всех этих лет!

Я любил носить футболку национальной сборной", - написал футболист в своем Instagram.