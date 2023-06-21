В России назвали главную звезду в сборной Казахстана

Российский сайт Soccer.ru прокомментировал летний успех сборной Казахстана по футболу в отборочном цикле чемпионата Европы-2024. Подопечные Магомеда Адиева обыграли на выезде Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0), сообщают Vesti.kz.

"Сборные Казахстана и Армении ударно провели летние матчи отборочного турнира Евро-2024. Обе команды одержали по две победы и сейчас идут на вторых местах в своих группах.

Тот факт, что Казахстан и Армения оказываются конкурентоспособны и претендуют на попадание в финальный турнир, не повергает в шок - и у тех, и у других есть достаточно сильные исполнители, пусть их и не так много. У сборной Армении это в первую очередь Эдуард Сперцян и Наир Тикнизян.

У Казахстана главная звезда - Бахтиер Зайнутдинов. Хавбек подкупает своей универсальностью, которая стала спасительной для ЦСКА Федотова. Профильный атакующий полузащитник в минувшем сезоне РПЛ начал играть центрального защитника, несколько раз даже выходил на позиции латераля на левом фланге. Пусть инсайдов об интересе к Бахтиеру со стороны европейских клубов нет, свои функции в сборной он полностью выполняет - и успел забить Сан-Марино", - пишет издание.

Отметим, что 7 сентября сыграют Казахстан - Финляндия, Дания - Сан-Марино и Словения - Северная Ирландия.

Что нужно Казахстану для выхода на Евро-2024? Расклад на решающие матчи





Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 0 1 8-4 9 2 Финляндия 4 3 0 1 10-3 9 3 Дания 4 2 1 1 7-5 7 4 Словения 4 2 1 1 5-4 7 5 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-3 3 6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-13 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →