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Что нужно Казахстану для выхода на Евро-2024? Расклад на решающие матчи

Что нужно Казахстану для выхода на Евро-2024? Расклад на решающие матчи
©КФФ

Портал Metaratings.ru оценил шансы сборной Казахстана по футболу пробиться в финальную стадию чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz. На данный момент команда Магомеда Адиева с девятью очками делит первое-второе место в отборочной группе со сборной Финляндии (9).

"Казахстан творит историю

Казахстан сейчас на кураже - впервые в истории сборная выиграла три официальных матча подряд. Если бы не осечка в первой игре отбора, команда Магомеда Адиева сейчас бы лидировала в группе.

Особенно поражает, как Казахстан добыл эти 9 очков: выдающийся камбэк против Дании с безумной "пушкой" Асхата Тагыбергена, тягучая, но уверенная победа над Сан-Марино, и идеально проведенный тренерский матч с Северной Ирландией. Казахстан в Белфасте весь матч играл с плотной линией полузащиты, а под концовку Магомед Адиев выпустил свежего нападающего Абата Аймбетова. И тот налегке прошел сквозь всю оборону соперника.

Впереди у Казахстана два домашних матчах на искусственном газоне в Астане против Финляндии и Северной Ирландии. Это будут решающие игры, так как европейским сборным будет непривычно играть в таких условиях. После будут выезды в Копенгаген, Хельсинки и Любляну, здесь уже преимущество будет на стороне соперников. И в ноябре в Астану приедет сборная Сан-Марино.

9 очков (победы над Финляндией, Северной Ирландией и Сан-Марино) с большой вероятностью позволят казахстанцам попасть в топ-2 и впервые в истории поехать на Евро. Если не получится, то все решится в марте 2024-го в стыковых матчах. Так что при сентябрьских поражениях оставшиеся матчи Адиев может использовать как подготовку к решающим встречам.

Календарь у казахстанской сборной такой:

Казахстан - Финляндия 7 сентября (Астана)
Казахстан - Северная Ирландия 10 сентября (Астана)
Дания - Казахстан 14 октября (Копенгаген)
Финляндия - Казахстан 17 октября (Хельсинки)
Казахстан - Сан-Марино 17 ноября (Астана)
Словения - Казахстан 20 ноября (Любляна)

При этом в Лиге наций у Казахстана та же сетка, что и у Грузии - в случае неудач в отборе они встретятся в стыках между собой", - пишет издание.

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Метки:
Сборная РК по футболу

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