Адиев - лучший тренер в истории сборной? Просто взгляните на показатели команды при нем

Российский специалист Магомед Адиев провел юбилейный десятый матч турнирного значения на посту главного тренера сборной Казахстана. В нем его подопечные одержали выездную победу над командой Северной Ирландии (1:0). Корреспондент Vesti.kz изучил статистику предыдущих тренеров национальной дружины, у которых было как минимум десять турнирных матчей во главе команды, и отметил несколько важных моментов.
Как оказалось, Адиев набрал наибольшее количество очков, а под его руководством команда забила наибольшее количество голов и пропустила меньше, чем при других тренерах. По всем статьям период Адиева превосходит временами других специалистов во главе сборной Казахстана.
Так, на счету команды Магомеда Мусаевича семь побед, одна ничья и два поражения в этих десяти встречах. В них футболисты забили 16 голов и пропустили десять. Если суммировать все очки - в прошлогодней Лиге наций и текущем отборе на Евро-2024 - то получится 22 балла из 30 возможных.
1. Казахстан 2:0 Азербайджан
2. Словакия 0:1 Казахстан
3. Беларусь 1:1 Казахстан
4. Казахстан 2:1 Словакия
5. Казахстан 2:1 Беларусь
6. Азербайджан 3:0 Казахстан
7. Казахстан 1:2 Словения
8. Казахстан 3:2 Дания
9. Сан-Марино 0:3 Казахстан
10. Северная Ирландия 0:1 Казахстан.
Всего в истории сборной Казахстана было девять тренеров, которые провели больше десяти официальных матчей в сборной Казахстана (без учета товарищеских встреч). Это Серик Бердалин (1995-1997), Сергей Тимофеев (2004-2005), Арно Пайперс (2005-2008), Бернд Шторк (2008-2010), Мирослав Беранек (2011-2013), Юрий Красножан (2014-2015), Талгат Байсуфинов (2016-2017, 2020-2022), Михал Билек (2019-2020) и Адиев (2022-н.в.).
22 очка из 30 возможных - это показатель, который покорился лишь одному Адиеву. Команда Бердалина была более-менее близка к этому показателю (15), но это было еще во времена выступлений сборной в Азиатской конфедерации. В Европе же лучшим среди остальных стал чех Билек, под руководством которого национальная команда набрала треть от возможных очков после десяти матчей - 10/30. Хуже всего получилось у Тимофеева, ведь при нем в стартовых десяти встречах команда не набрала ни одного очка:
Что касается забитых мячей, то на счету подопечных Адиева 16 голов. Столько же было при Бердалине, и немного отстала команда Билека (13). В среднем футболисты национальной команды забивают при Магомеде Мусаевиче по 1,6 мяча за игру:
Пропускает команда Адиева в среднем по голу за матч - десять голов в десяти встречах. Может, на первый взгляд это не выглядит отличным результатом, но по сравнению с другими наставниками этот показатель действительно впечатляющий. При Бердалине и Пайперсе сборная пропустила по 15 голов. Хуже всего было при Шторке (30).
Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что под руководством Адиева сборная Казахстана переживает лучший период в своей истории. И остается надеяться, что все это только начало большого взлета, и на уже добытых победах команда не остановится!
Отметим, что следующие игры сборной Казахстана пройдут в сентябре. Дома казахстанские футболисты сыграют с Финляндией (7 сентября) и Северной Ирландией (10 сентября).
Фото: УЕФА (1), КФФ (2), Vesti.kz (3-5)©️
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