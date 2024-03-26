В Греции назвали ключевой момент в победе над Казахстаном

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Сегодня 17:01
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Греческий спортивный журналист Гиоргос Челакис прокомментировал корреспонденту Vesti.kz поражение сборной Казахстана от Греции в матче плей-офф Лиги наций за выход на чемпионат Европы в Париже.

Отметим, что 21 марта сборная Казахстана потерпела крупное поражение от Греции (0:5) в полуфинале плей-офф Лиги наций и лишилась шансов попасть на Евро-2024.

Назван решающий момент в разгроме Казахстана от Греции

"Это была образцовая игра от Греции. Футболисты настроились на матч. Выход на чемпионат Европы - это большая цель, которая требует предельной концентрации. В игре с Казахстаном получился невероятный первый тайм. Греческая сборная предстала в лучшем виде. Она продемонстрировала себя во всей красе. Казахстан был смят. Я ожидал напряженного матча, но оказалось, что разница в классе и в мастерстве оказалась недосягаемой для них. Отдельную роль сыграло волнение. Казахстанцы просто сгорели", - отметил Челакис.

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Греки вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024 где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил Грузии в полуфинале Лиги наций.

Метки:
Сборная РК по футболу Футбол Чемпионат Европы по футболу Лига наций

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