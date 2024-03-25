В Греции похвалили болельщиков сборной Казахстана за красивый жест

Греческий сайт Onsports.gr похвалил болельщиков сборной Казахстана по футболу за их красивый жест после матча с Грецией в полуфинале плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Афинах и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. После игры казахстанские фанаты убрали за собой мусор на секторе, чем вызвали восхищение у принимающей стороны.

"Это не были закоренелые футбольные фанаты, которых обычно можно увидеть на стадионах Греции. Это были мужчины, женщины и дети, которые просто хотели посмотреть матч своей сборной, при это они были одеты в национальные костюмы и головные уборы. Они придали стадиону свой собственный колорит, несмотря на тяжелое поражение их команды. Но даже горечь поражения не остановила их от того, чтобы преподать урок морали и правильного поведения. Сразу после завершения матча на стадионе OPAP Arena, прежде чем уйти, они уделили достаточно времени, чтобы убрать свой сектор! Они взяли большие черные мешки для мусора, собрали бумажные стаканчики, пакетики и любые другие отходы, которые оставили после себя за 90 минут матча, и вынесли их в специальные контейнеры. Конечно, это заслуживает аплодисментов и внимания. Особенно с учетом того, какое поведение мы обычно видим на стадионах. Как отмечают местные СМИ, болельщики из Казахстана сделали это не просто для того, чтобы убрать за собой. Таким образом они по своему обычаю выразили благодарность своей сборной за то, что она прошла так далеко", - пишет издание.

Напомним, Греция вышла в финал плей-офф Лиги нацией, где 26 марта сыграет с Грузией за путевку в финальную стадию чемпионата Европы-2024.

Что касается сборной Казахстана, то она в ночь с 26 на 27 марта сыграет со вторым "неудачником" - Люксмебургом.