В "Барысе" оставили послание футболистам сборной Казахстана

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 10:00
©ХК "Барыс"

Нападающий "Барыса" Алихан Асетов поделился ожиданиями от футбольного матча сборных Греции и Казахстана в рамках плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

"Мы с другими ребятами из "Барыса" постоянно ходим на матчи на "Астана Арену", болели за футбольную сборную и у телевизоров, даже когда были на выездах. Желаю сборной Казахстана удачи в матче с Грецией и следующих играх, выйти на Евро будет очень круто для нас", - приводит его слова SPORT+.

Напомним, встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта и начнется в 00:45 по времени Астаны. Победитель в финале (26 марта) встретится с сильнейшим другой полуфинальной пары Грузия - Люксембург. Выигравший финал получит путевку в основную стадию чемпионата Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Подопечные Магомеда Адиева уже прибыли в Афины, подробности - здесь.

Игрок сборной Казахстана Зуев рассказал об интересе клубов КПЛ и объяснил успех Зайнутдинова

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по футболу Лига наций Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:00
Сборные
В "Барысе" оставили послание футболистам сборной Казахстана
Сегодня , 09:45
Сборные
Игрок сборной Казахстана Зуев рассказал об интересе клубов КПЛ и объяснил успех Зайнутдинова
Сегодня , 09:29
Сборные
Сборная Казахстана прибыла в Афины на супербитву за Евро
Вчера , 23:57
Сборные
Зайнутдинов назвал самых опасных футболистов в составе сборной Греции
Вчера , 23:37
Сборные
Криштиану Роналду сообщили плохие новости в сборной Португалии
Вчера , 23:17
Сборные
Бахтиер Зайнутдинов сделал заявление о матче с Грецией
Вчера , 20:58
Сборные
В Грузии назвали сильные стороны Казахстана перед матчем с Грецией
Вчера , 19:19
Сборные
Сборная Казахстана отправилась в Афины на матч Лиги наций
Вчера , 17:26
Сборные
В Узбекистане оценили шансы сборной Казахстана на победу в Греции
Вчера , 16:14
Сборные
В Греции назвали состав на матч с Казахстаном
© 2008 - 2024 ТОО «EML»