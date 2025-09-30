Узбекистан определился с кандидатурой главного тренера перед ЧМ-2026

Обладатель "Золотого мяча"-2006, итальянский специалист Фабио Каннаваро близок к тому, чтобы возглавить национальную сборную Узбекистана, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Узбекистана начала переговоры с легендарным защитником. Теперь эту информацию подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, контакт между сторонами действительно установлен, и обсуждение деталей будущего сотрудничества продолжается.

В тренерской карьере 52-летний Каннаваро уже успел поработать с рядом клубов — среди них китайский "Гуанчжоу Эвергранд", саудовский "Аль-Наср", итальянские "Беневенто" и "Удинезе". Последним местом его работы стало загребское "Динамо", которое специалист покинул в апреле нынешнего года.

Напомним, 5 июня сборная Узбекистана впервые в своей истории завоевала путёвку на чемпионат мира. Национальная команда получила право выступить в финальной стадии турнира-2026, который пройдёт в США. 13 октября команда проведёт товарищеский матч против Уругвая.