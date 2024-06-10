Уникальность Исламхана и шанс для Касыма. Сборная Казахстана вселила надежду после ухода Адиева

Сборная Казахстана провела первый матч после официального ухода Магомеда Адиева с поста главного тренера. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему матч с Арменией подарил больше позитива, несмотря на поражение.

Сразу заметим, стартовые 25 минут для нашей команды действительно были невыразительными и если быть еще категоричнее - плохими. Однако, затем, сборная Казахстана предстала совершенно иной командой, способной играть с позиции силы, быть разнообразной в атаке и не провисать в кадровом плане. Именно на определенных игроках хотелось бы заострить внимание, ведь, возможно, именно на них Станислав Черчесов построит свой костяк сборной.

Известно, что Магомеде Адиеве сочетание трех центральных защитников менялось крайне редко и в частности, про Алибека Касыма тренер говорил, что он лишь шестой по рангу в этой позиции. Однако, на сей раз центрбек "Актобе" вышел в основе и смотрелся неплохо. Опять же, берем за скобки стартовые 25 минут, где практически все игроки сыграли ниже ожиданий.

В нынешнем выборе, Касым моложе большинства центрбеков, за исключением Алипа, поэтому наигрывать его - это логичное решение. Ведь тот же Сергей Малый постепенно отходит на второй план, а возможности Темирлана Ерланова и Марат Быстрова нам уже понятны. Есть ощущение, что при доверии, Касым способен расти и при игре в три центрбека, роль справа подходит ему едва ли не идеально.

Первая часть клубного сезона и слова Адиева о том, что он хотел доверить Садыбекову место в основе еще в матче с Грецией подтверждают один тезис - у сборной Казахстана появился новый классный опорник и мы надеемся на долгие годы.

Воспитанник "Кайрата" проапгрейдил эту позицию, если учитывать, что ранее там часто играл Исламбек Куат. Адилет улучшает свои сильные качества с каждым матчем - работа с мячом под давлением, продвижение мяча вперед, баланс в жесткости и объем. Садыбеков в матче с Арменией смотрелся так будто он играет в сборной уже несколько лет, видно, что он обрел уверенность и готов брать ответственность на себя в тяжелых игровых ситуациях.

Около четверти часа проведенных Бауыржаном Исламханом на поле дали понять, что он все-таки уникальный игрок для нашего футбола. Умение связывать игру и постоянный поиск креативных решений - этого нет ни у одного из наших полузащитников.

Но следует заметить, что Исламхан нужен под определенного соперника и план, поскольку современный футбол на международном уровне требует постоянный работы без мяча. В этом смысле, Рамазан Оразов предпочтительнее, возможно, от него исходит меньше тонких решений, но хавбек "Актобе" гарантировано дает движение, прессинг.

В матче с Арменией Максим Самородов вполне мог оформить минимум дубль, но удача в этот вечер отвернулась от 21-летнего нападающего.

Однако, мы должны зафиксировать, что Самородов в этой сборной уже один из игровых лидеров. У него нет ни капли сомнений в своих качествах, он готов обыгрывать один в один кого угодно и надо признать, что сейчас Максим самый ценный игрок атаки в сборной Казахстана.

Для того, чтобы чаще продолжить прогресс Максиму судя по всему пора делать следующий шаг в клубной карьере, а именно уезжать в зарубежный клуб, ведь на родине форвард уже просто куражится, забивая просто невероятные голы.

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