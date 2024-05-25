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Реклама Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок лиги Сегодня 21:59 Комментарии Самородов забил фантастический гол за "Актобе" в новом турнире ©ФК "Актобе" "Актобе" успешно стартовал в новообразованном турнире Кубке Лиги, обыграв на своем поле "Кайсар", сообщают Vesti.kz. Команда Дмитрия Парфенова оправдала статус фаворита матча и открыла счет уже в первом тайме. На 29-й минуте отличился бывший игрок примаверы "Ювентуса", парагвайский полузащитник Хосе Севальос. Во второй половине "Актобе" увеличил преимущество. Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов забил потрясающий гол - нанес удар через себя, находясь под острым углом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от QAZAQSTAN FOOTBALL LEAGUE (@pflkaz) "Актобе" одержал победу со счетом 2:0. В группе с "Актобе" и "Кайсаром" также выступают "Женис" и "Тобол", столичный клуб в очной встрече переиграл костанайцев - 2:0 Поделиться в соц. сетях:













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