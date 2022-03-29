УЕФА отреагировал на волевую победу Казахстана над Молдовой в Лиге наций

©Турар Казангапов
Новости спорта Футбол Сборные
29 марта 23:58

Сборная Казахстана по футболу отправила Молдову в дивизион D Лиги наций, а официальный сайт УЕФА отреагировал на волевую победу в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz

Казахстанские футболисты выиграли в противостоянии после серии послематчевых пенальти, а их соперники уже известны.

"В драматичной серии пенальти победа была практически в руках Молдовы, но Николаеску и Ревенко неудачно исполнили два последних удара гостей.

Они и решили исход противостояния в пользу сборной Казахстана, которая остается в Лиге С. Молдова в следующем розыгрыше будет выступать в Лиге D", - пишет ресурс.

Главный тренер казахстанцев Андрей Карпович после победы раскрыл секрет о серии пенальти, а его коллега Сергей Клещенко назвал имена ключевых игроков соперников.

Казахстан вытащил матч с Молдовой и сохранил место в Лиге наций

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Молдова


Футбол Сборные
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29 марта 23:58
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