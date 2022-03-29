Путевка от Жукова, или с кем сыграет Казахстан в новом сезоне Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу после победы над Молдовой узнала соперников по дивизиону С Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

Конкурентами по группе на сезон-2022/23 станут команды Словакии, Беларуси и Азербайджана.

Что касается Молдовы, то в лиге D они сыграют с Лихтенштейном, Андоррой и Латвией.

Добавим, что после гостевой победы (2:1) Казахстан проиграл в основное время (0:1), но победил в серии пенальти (5:4). Решающий гол забил Георгий Жуков.

Казахстан вытащил матч с Молдовой и сохранил место в Лиге наций