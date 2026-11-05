Тренер сборной Португалии сделал признание после ухода Роналду

Главный тренер сборной Португалии по футболу Жорже Жезуш прокомментировал решение нападающего Криштиану Роналду завершить карьеру в национальной команде, передают Vesti.kz.

Наставник вспомнил о просьбе, с которой обратился к капитану перед своим первым сбором в качестве главного тренера национальной команды.

"Всё это - исключительно его решение. У нас была возможность поговорить об этом перед моим первым сбором. Я просил его остаться со мной, потому что мне было важно, чтобы он находился рядом. Но я должен принять его выбор. Он всегда будет в сердцах португальцев и в истории сборной. Это неоспоримо, ведь он навсегда останется главным ориентиром для португальского футбола", - приводит слова специалиста Record со ссылкой на его интервью Canal 11.

Жезуш также подчеркнул масштаб наследия, которое Роналду оставил в мировом футболе.

"Криш - это ориентир мирового масштаба, символ Португалии и нашей сборной. Это игрок, который на протяжении стольких лет отдавал всего себя национальной команде. Он настоящий кумир для португальской молодёжи, ведь большая часть его фанатов - молодые люди. Мне довелось поработать с ним в течение года в "Аль-Насре". Он всегда будет визитной карточкой нашей сборной, нашего народа и нашей истории. Я распорядился повесить его большой портрет в конференц-зале, чтобы вся молодёжь и его партнёры по команде видели его там каждый день", - заключил Жезуш.

Карьера Роналду в сборной Португалии

41-летний форвард является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы в 2016 году и дважды побеждал в Лиге наций УЕФА (2019, 2025). Роналду также является рекордсменом национальной команды по количеству проведённых матчей и забитых голов.

Причина ухода из сборной

В конце сентября Роналду досрочно покинул расположение национальной команды из-за разногласий с главным тренером Жорже Жезушем. Сообщалось, что нападающий остался недоволен решением наставника сократить его игровое время в матчах Лиги наций.

Ранее Геннадий Головкин обратился к Роналду после его громкого решения, подробности - тут.