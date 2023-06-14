Тренер сборной Аргентины отреагировал на неожиданное заявление Месси об участии на ЧМ-2026

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 23:58
©twitter.com/WeAreMessi

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказал свое мнение по поводу заявления капитана национальной команды Лионеля Месси о том, что он, скорее всего, не будет участвовать в следующем чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Следующий мундиаль состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде. Месси, перешедшему в американский "Интер Майами" в тот год исполнится 39 лет.

Лионель Месси сделал неожиданное заявление об участии на ЧМ-2026

"Заявления Месси кажутся мне очень разумными и правдивыми. Реальность такова, что он примет решение, когда придет время. Мы будем следить за его состоянием. Думаю, это логично.

Чемпионат мира состоится нескоро, и Лионель очень осторожен. Важно то, что сейчас он хорошо себя чувствует и хочет играть.

Сколько времени получит Месси в матче с Австралией? В принципе, он должен сыграть полный матч, но посмотрим. При мне он всегда играл", - цитирует Скалони Goal.

В июне Аргентина проведет два товарищеских матча. 15-го числа "альбиселесте" сыграют против Австралии, а 19-го встретятся с Индонезией.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель Чемпионат мира по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:58
Сборные
Тренер сборной Аргентины отреагировал на неожиданное заявление Месси об участии на ЧМ-2026
Вчера , 22:17
Сборные
Сборная Казахстана провела тренировку в Италии перед матчем отбора на Евро-2024
Вчера , 14:19
Сборные
Сборная сыграет с Сан-Марино в Италии. Там казахстанцы уже выигрывали чемпионство и оформляли покер
Вчера , 13:20
Сборные
Адиев оценил ближайших соперников по отбору к Евро-2024
Вчера , 10:44
Сборные
Сборная Казахстана прибыла в Италию на матч отбора к Евро-2024
Вчера , 09:19
Сборные
В сборной Казахстана не место г*внюкам - Магомед Адиев
13 июня, 21:57
Сборные
Соперник сборной Казахстана по футболу понес потери
13 июня, 19:16
Сборные
Лионель Месси сделал неожиданное заявление об участии на ЧМ-2026
13 июня, 17:12
Сборные
"Казахстан играет в Европе, а у России бан - это фактор". Агент - о плюсах натурализации Зуева
13 июня, 15:30
Сборные
"Верю, что выйдем на Евро". Самородов - о сборной Казахстана, критике Карповича и трансфере
© 2008 - 2023 ТОО «EML»