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Лионель Месси сделал неожиданное заявление об участии на ЧМ-2026

Лионель Месси сделал неожиданное заявление об участии на ЧМ-2026
©twitter.com/imessi

Лионель Месси заявил, что не планирует принимать участие на чемпионате мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ответ на вопрос о своем участии в следующем мировом турнире после победы на ЧМ-2022, форвард сборной Аргентины ответил отрицательно.

"Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира. Я посмотрю, как все сложится, но по идее нет, я не поеду на следующий чемпионат мира", – заявил Месси в интервью Titan Sports.

Напомним, что на чемпионате мира 2022 года в Катаре Месси привел сборную Аргентины к победе.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет в трех странах - США, Канаде и Мексики.

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Метки:
Чемпионат мира по футболу Аргентина Месси Лионель

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