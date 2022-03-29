Тренер Молдовы высказался о поражении Казахстану и назвал ее лидеров

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Сергей Клещенко после поражения от Казахстана в ответном матче Лиги наций отметил, что ему некого упрекнуть, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его словам, на игре команды сказалась усталость и искусственное поле.

"Игра сложилась тяжелее, чем первая в Молдове. Казахстан доставил нам проблем, у нас было не так много шансов. В серии пенальти удача была не на нашей стороне.

Поздравляю сборную Казахстана, желаю ей удачи.

Упрекнуть в команде некого. Не забывайте, что в основное время мы выиграли. А дальше - дело случая. Я горжусь своей командой.

Когда анализировал игру сборной Казахстана, сразу обратили внимание на двух игроков - это Куат и Тагыберген. Это ведущие игроки сборной", - сказал Клещенко.

Напомним, сборная Казахстана выиграла первый стыковой матч в гостях у Молдовы со счетом 2:1, а во втором была сильнее в серии пенальти, сохранив таким образом прописку в дивизионе С Лиги наций. Команда Молдовы вылетела в дивизион D.

Казахстан вытащил матч с Молдовой и сохранил место в Лиге наций