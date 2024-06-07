Тремя голами завершился первый матч Казахстана после ухода Адиева

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Вчера 22:58
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Сегодня, 7 июня, сборная Казахстана по футболу провела товарищеский матч с Арменией, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Ереване и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В первом случае они добились успеха благодаря автоголу Александра Марочкина на 4-й минуте, а во втором, на 58-й минуте, отличился Ваган Бичахчян. Гости один мяч отыграли на 90+6-й минуте с пенальти, который реализовал Бауыржан Исламхан.

Стоит сказать, что начало первого тайма осталось за армянами. Казахстанцы же разбегались к середине тайма и создали несколько безрезультатных моментов у ворот соперника. После перерыва шансы для взятия ворот имели обе стороны, но только по разу они воспользовались своими возможностями.

Как итог, Казахстан потерпел первое поражение после ухода Магомеда Адиева с поста главного тренера. Его в минувшей игре подменял Руслан Балтиев. А после второй контрольной игры, которая пройдет с Азербайджаном 11 июня в венгерском городе Сомбатхей, команду примет Станислав Черчесов, российский специалист официально стал преемником Адиева 3 июня.

Метки:
Сборная РК по футболу Футбол Адиев Магомед Армения КФФ

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