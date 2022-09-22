Токаев обратился к сборной Казахстана после триумфа в Лиге наций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную с досрочной победой в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанцы победили в Астане со счетом 2:1 команду Беларуси, а Токаев поздравил футболистов с достижением.

"Одержав победу над командой Беларуси, казахстанские футболисты заняли первое место в своей группе Лиги наций. Это большой успех. Поздравляю наших спортсменов и желаю им новых достижений в этом популярном виде спорта!" - написал Президент.

Добавим, что казахстанцы, как победители группы в турнире, получили шанс играть в плей-офф за выход на Евро-2024.

Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →