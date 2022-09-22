Токаев обратился к сборной Казахстана после триумфа в Лиге наций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную с досрочной победой в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанцы победили в Астане со счетом 2:1 команду Беларуси, а Токаев поздравил футболистов с достижением.
"Одержав победу над командой Беларуси, казахстанские футболисты заняли первое место в своей группе Лиги наций. Это большой успех. Поздравляю наших спортсменов и желаю им новых достижений в этом популярном виде спорта!" - написал Президент.
Добавим, что казахстанцы, как победители группы в турнире, получили шанс играть в плей-офф за выход на Евро-2024.
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