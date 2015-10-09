Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Талант из "Кайрата" перешел в европейский клуб и рассказал за какую сборную будет играть

Талант из "Кайрата" перешел в европейский клуб и рассказал за какую сборную будет играть instagram.com/krcgenktalent

Нападающий "Генка" Шахмурат Даулетов высказался о своем будущем после переезда в Бельгию и заверил, что будет играть за Казахстан на международном уровне, передают Vesti.kz

Ранее Шахмурат воспитывался в академии "Кайрата", но затем перебрался в Европу, где успел дебютировать в юношеской Лиге чемпионов. 

"Конечно, за Казахстан буду играть, так как это моя родина — я там родился. Всю свою жизнь практически там прожил, поэтому я выберу только Казахстан. Мне кажется, это из-за любви к своей стране. Может быть, кто-то родился и вырос здесь, но всегда нужно помнить свою страну — откуда ты родом. Ждите меня в скором времени в сборной. Иншаллах, я выведу сборную Казахстана на чемпионат мира", - заявил Шахмурат в интервью YouTube-каналу "Kassim — Это Футбол".

Примечательно, что помимо "Генка" юный казахстанец также выступал в турецком "Антальяспоре" и  бельгийском "Беерсхоте". 

