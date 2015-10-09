В Саудовской Аравии хотят назначить тренером двукратного чемпиона мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может продолжить карьеру в национальной команде Саудовской Аравии.

По информации Sky Sports, саудовская федерация футбола рассматривает французского специалиста как ключевую фигуру для реализации долгосрочного проекта, вершиной которого станет чемпионат мира 2034 года, который пройдет в Саудовской Аравии.

Дешаму предлагается восьмилетний контракт с расширенными полномочиями, выходящими за рамки стандартной должности главного тренера. В его зону ответственности войдет не только работа с первой сборной, но и глубокая реструктуризация всей национальной футбольной системы.

Ранее Дидье Дешам официально подтвердил, что покинет пост главного тренера сборной Франции после завершения чемпионата мира 2026 года.

Отметим, что Дешам является чемпионом мира как в качестве игрока (ЧМ-1998), так и в качестве тренера (ЧМ-2018).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!