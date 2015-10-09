Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
"Барселона" хочет подписать вундеркинда из английского клуба

"Барселона" близка к подписанию 15-летнего нападающего из английского клуба "Норвич Сити" Аджая Тавареса. 

По информации Goal.com, за перспективным футболистом наблюдали сразу несколько европейских клубов, среди которых назывались "РБ Лейпциг" и дортмундская "Боруссия". Тем не менее именно каталонский клуб предложил наиболее привлекательные условия и рассчитывает оформить трансфер в ближайшее время.

Таварес выступает на позиции левого вингера за команду "Норвич Сити" до 18 лет. В официальных матчах за основную команду он пока не дебютировал, однако в июле принял участие в предсезонном товарищеском поединке против нидерландского "Волендама". В составе сборной Англии U17 футболист провёл четыре встречи, не отметившись результативными действиями.

