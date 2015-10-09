Салах извинился перед "Ливерпулем" и останется в клубе?

Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс рассказал, что нападающий Мохамед Салах извинился перед одноклубниками за свое интервью с критикой клуба и главного тренера команды Арне Слота после ничьей с "Лидсом" (3:3).

Ранее игрок обвинил клуб в предательстве и что его отношения со Слотом испортились.

"Мо — самостоятельный человек, и он может говорить то, что думает. Он извинился перед нами и сказал: "Если я кого-то задел или заставил почувствовать себя неловко, я извиняюсь". Вот такой он человек. Я могу говорить только исходя из того, что знаю о Мо, как он к нам относится и как он себя вел. Он был позитивен. Он был точно таким же Мо, с широкой улыбкой на лице, и все были точно такими же с ним. Думаю, это просто часть стремления быть победителем", — приводит Sky Sports слова Джонса.

33-летний египтянин не попал в заявку "Ливерпуля" на матч Лиги чемпионов против "Интера", который состоялся 9 декабря. Однако, позже он вернулся в состав команды.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!