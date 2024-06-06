Станислав Черчесов посетит матч сборной Казахстана: подробности

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Вчера 14:20
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Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов отправится в Венгрию на товарищеский матч команды против Азербайджана, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет 11 июня в городе Сомбатхей.

При этом на игру сборной Казахстана против Армении, которая состоится 7 июня в Ереване, российский специалист лететь не планирует.

"На первой игре (против Армении) я не планирую быть, не потому что не хочу. Когда тренер свободен (без команды), он занимается своими делами и планирует какие-то вещи. Я сказал Адлету Назарбаевичу, что есть дела, которые я запланировал до этого и если я их не сделаю, то я других людей подведу. Поэтому на первой игре я не буду, хотя и старался, что-то изменить.

На вторую игру я приеду, как раз обсуждали этот вопрос с менеджером сборной. На матче с Азербайджаном в Венгрии я буду, это точно", - сказал Черчесов в эксклюзивном интервью Vesti.kz.

Напомним, Черчесов принял сборную Казахстана 3 июня после отставки Магомеда Адиева, который покинул свой пост 31 мая.

В двух предстоящих товарищеских матчах руководить национальной командой будет Руслан Балтиев. Черчесов приступит к своим обязанностям после этих игр.

Метки:
Черчесов Станислав Сборная РК по футболу Азербайджан Футбол

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