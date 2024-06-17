Стало известно, сыграет ли Роналду на ЧМ-2026

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 18:54
©instagram.com/portugal

Форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду планирует выступить на чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

По информации Relevo, 39-летний футболист намерен продолжать выступления на самом высоком уровне, чтобы претендовать на участие в следующем чемпионате мира.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Роналду исполнится 41 год.

На чемпионате Европы 2024 года, который стартовал 14 июня в Германии, сборная Португалии попала в одну группу с командами Чехии, Турции и Грузии. Свой первый матч на Евро-2024 команда Роналду проведет против сборной Чехии 18 июня.

Для Роналду этот Евро станет шестым в карьере - это абсолютный рекорд. В своем дебютном турнире в 2004 году нападающий дошел со сборной до финала, в 2016 году португальцы победили на Евро.

Метки:
Роналду Криштиану Португалия Чемпионат мира по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:54
Сборные
Стало известно, сыграет ли Роналду на ЧМ-2026
Сегодня , 13:41
Сборные
Дарабаев высказался о смене тренера в сборной Казахстана и своем невызове
Сегодня , 09:56
Сборные
Звездный вундеркинд VS легенда: игроки с 25-летней разницей в возрасте встретятся на Евро-2024?
Сегодня , 01:54
Сборные
Супергол звезды "Реала" принес Англии победу над Сербией на Евро-2024
Вчера , 19:53
Сборные
Камбеком завершился матч Нидерландов и Польши на Евро-2024
Вчера , 19:10
Сборные
Сборной Казахстана посоветовали капитана на будущее. Ему 22 года
Вчера , 01:55
Сборные
Сборная Италии начала с победы защиту чемпионского титула на Евро-2024
Вчера , 00:22
Сборные
Действующий чемпион сенсационно пропустил самый быстрый гол в истории Евро. Видео
15 июня, 18:17
Сборные
В сборной Аргентины приняли решение по Месси перед Кубком Америки-2024
15 июня, 14:50
Сборные
Модрич поспорил с Мбаппе об уровне чемпионата Европы
© 2008 - 2024 ТОО «EML»