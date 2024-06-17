Стало известно, сыграет ли Роналду на ЧМ-2026

Форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду планирует выступить на чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

По информации Relevo, 39-летний футболист намерен продолжать выступления на самом высоком уровне, чтобы претендовать на участие в следующем чемпионате мира.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Роналду исполнится 41 год.

На чемпионате Европы 2024 года, который стартовал 14 июня в Германии, сборная Португалии попала в одну группу с командами Чехии, Турции и Грузии. Свой первый матч на Евро-2024 команда Роналду проведет против сборной Чехии 18 июня.

Для Роналду этот Евро станет шестым в карьере - это абсолютный рекорд. В своем дебютном турнире в 2004 году нападающий дошел со сборной до финала, в 2016 году португальцы победили на Евро.